Культовая группа 90-х "Нэнси" понесла невосполнимую утрату: оборвалась жизнь солиста Сергея Бондаренко

19.10.2018 09:03

Жизнь 31-летнего артиста оборвалась утром, 18 октября.

Новость рассказал отец Сергея Бондаренко, однако не сообщил подробностей о том, что послужило причиной гибели молодого и полного сил мужчины. В четверг, 18 октября на своей странице в facebook основатель культовой группы 90-х годов Анатолий Бондаренко рассказал печальную новость – умер его сын и солист коллектива Сергей. Об этом сообщает "Диалог.UA". "Сегодня в 4:04 умер Сережа", - написал в соцсетях отец артиста.

Других подробностей трагедии Анатолий Бондаренко пока не сообщает. Группа Нэнси вспыхнула словно яркая звезда на отечественном музыкальном небосклоне в самом начале 90-х годов. Поклонники помнят хиты "Дым сигарет с ментолом", "Я ухожу тебя любя", "Отель" и многих других, ставших настоящим символом эпохи.

Интересно, что группа, песни которой слушали во всех уголках постсоветского пространства, появилась на востоке Украины в городе Константиновка Донецкой области. По некоторым данным, причиной смерти молодого артиста стала тяжелая болезнь, жизнь его якобы оборвалась в одной из клиник. Других подробностей пока нет.



Источник: www.dialog.ua