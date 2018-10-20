Мы готовы умереть", - ингуши отправили домой Кадырова, приехавшего на "разборки" в сопровождении 70 авто

20.10.2018 13:21

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября в сопровождении 70 автомобилей заявился в Ингушетию разбираться из-за полученных от ингушей оскорблений. За конфликт Кадырову пришлось публично извиняться и объясняться, передает "ЛентаUA.net". Инцидент случился в пятницу, 19 октября. Кадыров заявился в ингушское село Сурхахи на "разборки" со старейшиной Мухажиром Нальгиевым. Последний весьма жестко его критиковал на митинге против передачи земли Ингушетии соседней Чечне. Кадыров, естественно, приехал не сам, а с поддержкой аж на 70 автомобилях. Однако никого запугать у чеченского лидера не получилось. Узнав о произошедшем, буквально в течение получаса в село прибыли около тысячи ингушей дать Кадырову отпор. Достойно ему ответил и сам Нальгиев. "Ты приехал меня испугать? Мы умереть готовы и смерти не боимся!" - заявил активист.

После этого Кадырову даже пришлось извиняться и оправдываться перед ингушским народом. Он в Сурхахи заявил, что идея отдать ингушские земли Чечне якобы принадлежит главе Ингушетии Евкурову, а он вообще не при чем. После этого Кадыров быстро уехал со своими людьми.



После этого Кадыров объяснился за инцидент еще и на своем telegram-канале. "Я… никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии", - заявил Кадыров, "забыв", что буквально несколько дней назад угрожал убить любого ингуша, который посмеет устроить митинг на переданных ему землях Ингушетии.



Источник : https://lentaua.net