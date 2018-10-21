- Китайцы хотят запустить в небо искусственную луну для освещения улиц города21:30
- Золотой улов: рыбак поймал на удочку настоящее сокровище21:00
- Путин в ярости: российское оружие будущего оказалось бесполезным. ВИДЕО19:30
- Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО18:30
- Путин бросил все силы на капитуляцию Порошенко ради одной цели: Портников о планах Кремля на выборы в Украине 16:15
- Взрыв на объятом огнем "Электроцинке" может убить все живое: пожарных экстренно уводят с завода 15:35
- Во Владикавказе началась паника: жители срочно бегут из города из-за ядовитого облака и угрозы крупного взрыва 13:30
- Горит "Электроцинк", способный устроить новый "Чернобыль" в РФ: люди бегут из города, ситуация критическая 13:00
- Мир на грани новой "холодной войны": в России отреагировали на слова Трампа по ракетному договору12:00
- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
Китайцы хотят запустить в небо искусственную луну для освещения улиц города
Китайские инженеры планируют запустить в небо спутник, который будет использоваться для освещения улиц в столице провинции Сычуань городе Чэнду. Рукотворная «луна» будет светить в восемь раз ярче чем Луна.
Об этом сообщает Хайтек Плюс.
Свет спутника сможет заменить свет городской иллюминации в радиусе от 10 до 80 километров вокруг Чэнду. Управлением им будет происходить удаленно. Подсветка поверхности будет регулироваться так, чтобы спутник освещал только город и его окрестности.
Отмечается, что инженеры работают на протяжении нескольких лет. Предположительно спутник запустят к 2020 году.
Подрядчиком данного проекта была выбрана Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. В настоящее время решается вопрос о выборе инвестора.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Китай, Луна
- «Власти ЛНР» решили «разобраться» с пустующим жильем20:45
- Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян20:33
- Взрыв в детском саду в ОРЛО: у Денисовой рассказали подробности20:15
- КПВВ на Донбассе: Какие сложности и возможно ли упростить пересечение линии разграничения?20:00
- На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери19:48
- Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»19:00
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину18:45
- Стало известно почему Губареву запретили въезд в ОРДО18:30
- На КПВВ задержали порох и другие товары18:15
- Сеть поражена крупным кладбищем российских боевиков "ДНР" в Комсомольском: "Кресты над могилами неизвестных"18:00
- Китайцы хотят запустить в небо искусственную луну для освещения улиц города21:30
- Золотой улов: рыбак поймал на удочку настоящее сокровище21:00
- «Власти ЛНР» решили «разобраться» с пустующим жильем20:45
- Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян20:33
- Взрыв в детском саду в ОРЛО: у Денисовой рассказали подробности20:15
- КПВВ на Донбассе: Какие сложности и возможно ли упростить пересечение линии разграничения?20:00
- На луганском направлении обострение, ВСУ понесли не летальные потери19:48
- Путин в ярости: российское оружие будущего оказалось бесполезным. ВИДЕО19:30
- Химического выброса уже мало: в Крыму произошло новое экологическое бедствие19:15
- Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»19:00
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину