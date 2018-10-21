Китайцы хотят запустить в небо искусственную луну для освещения улиц города

21.10.2018 21:30

Китайские инженеры планируют запустить в небо спутник, который будет использоваться для освещения улиц в столице провинции Сычуань городе Чэнду. Рукотворная «луна» будет светить в восемь раз ярче чем Луна.



Об этом сообщает Хайтек Плюс.



Свет спутника сможет заменить свет городской иллюминации в радиусе от 10 до 80 километров вокруг Чэнду. Управлением им будет происходить удаленно. Подсветка поверхности будет регулироваться так, чтобы спутник освещал только город и его окрестности.



Отмечается, что инженеры работают на протяжении нескольких лет. Предположительно спутник запустят к 2020 году.



Подрядчиком данного проекта была выбрана Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. В настоящее время решается вопрос о выборе инвестора.

Источник: https://zi.dn.ua