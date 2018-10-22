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Послы стран «Большой семерки» одобряют новую программу Украины и МВФ

22.10.2018 21:29
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Послы стран «Большой семерки» одобряют новую программу Украины и МВФ

Первый комментарий относительно новой договоренности между Украиной и Международным валютным фондом о 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by сделали послы стран «Большой семерки». Как информирует replyua.net, в частности, они отметили, что это является основным шагом к стабильности в экономической сфере Украины.

В это же время в сообщении Группы поддержки Украины в социальной сети «Твиттер» в понедельник, 22 октября было обнародовано сообщение, что послы стран G7 приветствуют договоренность властей Украинского государства и МВФ дать старт новой программе stand-by на 3 миллиарда и 900 миллионов долларов. В частности, в сообщении говорится, что благодаря такой договоренности обеспечить рост экономики будет намного реальнее. 

В посте Группы поддержки Украины говорится: «Достигнутая между Украиной и МВФ договоренность на уровне специалистов о новой программе формата stand-by приветствуется послами стран «Большой семерки». Это является основным движением на дороге организации будущей стабильности Украины в сфере экономики и продолжения экономического роста».



Теги: Украина, Донбасс, МВФ
 
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