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Сколько можно заработать в Польше на разных должностях? Таблица зарплат
Однако нашими заниженными ожиданиями могут воспользоваться польские работодатели. В Польше достаточно распространенной является практика, когда работодатель не подает к публичному сведению информацию о зарплате, а спрашивает непосредственно кандидата на собеседовании - сколько тот хочет зарабатывать, предостерегает портал Простир.pl.
"Это - определенная психологическая ловушка: если скажете меньше, чем готов платить работодатель, то меньше и зарабатывать; если будете требовать слишком много, то Вас просто не примут", - предупреждают журналисты.
Поэтому важно знать, хотя бы ориентировочно, сколько на самом деле в среднем зарабатывают в Польше.
Зарплата в Польше зависит от уровня образования, стажа и опыта, места трудоустройства, собственности предприятия (частное или публичное) и его величины. То есть, если взять двух слесарей, которые выполняют равнозначную работу, больше зарабатывает тот, что работает в большом частном предприятии, имеет больший стаж или лучшее образовании (разница в зарплате может быть даже в полтора раза) и работает в большем городе.
Средние заработки из таблицы ниже - это проработка последних данных польского Главного статистического управления. Сверху таблицы идут квалифицированные специалисты с опытом и образованием, внизу - неквалифицированные работники или специалисты с низкими квалификациями.
При этом разрыв в зарплате огромный: от почти 14 тыс. злотых в случае директоров до минимальной зарплаты в случае уборщиц.
Источник : https://ru.espreso.
Теги: Донбасс, Польша, зарплата, мигрант
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