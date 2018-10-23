- Грядет встреча главных диктаторов современности в стране-агрессоре10:45
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Послы стран «Большой семерки» одобряют новую программу Украины и МВФ21:29
- В Кремле объяснили, почему в смерти Захарченко считают виновной Украину20:45
- Берега Греции покрылись паутиной: кадры нашествия поразительных существ потрясли Интернет читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/163016_154022007818:20
- Россия в течение 20 лет не сможет рассчитываться с Европой рублями17:47
- РФ решила ответить на антироссийские санкции Украины17:30
- Путін вже програв цю війну15:21
- Янукович заявил о готовности выступить с последним словом14:50
- "Повара Путина" сдали: Кремль заказал убийство замглаваря "ЛНР"14:08
Грядет встреча главных диктаторов современности в стране-агрессоре
Сегодня были раскрыты некоторые подробности будущей встречи между диктатором России Владимиром Путиным и диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента страны-агрессора, заявил, что очень большое количество городов как и возможных мест фигурируют в контексте того, где состоится данная встреча, передает "Диалог.UA".
Песков подчеркнул, что на данный момент не определены сроки проведения саммита с учетом графиков диктаторов России и КНДР. Стоит отметить, что ранее кровожадный хозяин Кремля настаивал на проведении этой встречи на территории страны-агрессора и приглашал Ына посетить с личным визитом РФ. Это могло бы произойти во время проведения Восточного экономического форума в городе Владивосток, который проводился в начале осени. Пока же визит северокорейского диктатора не согласован, но власти агрессивной России уверяют, что готовы принять его в любое для него свободное и удобное время.
Также Юрий Ушаков, который является помощником президента страны-агрессора, на прошлой недели подтвердил, что идет обсуждение встречи российского диктатора Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Напомним, что диктатор КНДР Ким Чен Ын заявлял о том, что еще одна встреча с эксцентричным президентом США Дональдом Трампом неизбежна. Ранее Ким Чен Ын удивил все мировое сообщество своим вполне необычным подарком, который он преподнес южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Ким Чен Ын, встреча
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- Боевики Захарченка разогнали митинг за возобновление мобильной связи «МТС Украина» в Донецке
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу
- Газ будет! Но дорогой...
- Стало известно, что происходит в "ДНР" после громкой ликвидации Захарченко
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением 10:40
- В Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал людей на остановке10:30
- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- «Экс-министр промышленности ДНР» снова при должности09:30
- Как зарабатывают на пенсионерах неподконтрольного Донбасса в прифронтовых городах08:00
- В «ДНР» наступают голодные времена. Цены растут как на дрожжах07:47
- ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы07:25
- Снег и минус: когда осень превратится в зиму и что будет на выходных11:00
- Грядет встреча главных диктаторов современности в стране-агрессоре10:45
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением 10:40
- В Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал людей на остановке10:30
- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- Боевики «ДНР» на блокпостах требуют авторегистрацию «ДНР»09:50
- Новые правила получения субсидий09:45
- Подразделения НВФ накрыли огнем Счастье и понесли потери09:36
- Для Захарченко постоят "МАВЗОЛЕЙ"09:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года
- Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян