Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA

23.10.2018 16:47

Среди хаотического беспорядка плавающего льда, этот айсберг выглядит совершенно прямоугольным.



Ученые NASA в рамках операции IceBridge сфотографировали у берегов Антарктиды ледяную глыбу правильной прямоугольной формы.



Этот айсберг откололся от разрушающегося шельфа Ларсена С на Антарктическом полуострове, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.



Среди хаотического беспорядка плавающего льда, этот айсберг выглядит совершенно прямоугольным, как будто он был намеренно отрезан. Тем не менее, это ледяная глыба - не дело рук человека. Этот айсберг естественного происхождения.



Когда мы думаем об айсбергах, мы склонны думать о огромных кусках льда с заостренными пиками Но это лишь один из двух видов айсбергов. Как объяснила Келли Брант, специалист по льду из Университета Мэриленда, существуют также айсберги, которые называют столообразными (tabular icebergs). Это большие плиты льда с почти вертикальными сторонами и плоской вершиной, и они часто формируются после откалывания от шельфовых ледников.



Судя по всему, этот айсберг откололся от разрушающегося шельфа Ларсена С на Антарктическом полуострове. Острые углы и плоская поверхность айсберга указывают на то, что он, вероятно, недавно откололся от шельфа. Море и ветер еще не успели разрушить острые углы этой глыбы льда.



Этот айсберг не был измерен, и трудно оценить его размер только по фотографии. Вероятно, его диагональ составляет более 1,5 км. При этом мы видим только 10% его объема, остальная часть скрыта под водой.



Ученые подчеркивают, что этот айсберг нестабилен, и новые трещины могут образоваться на нем в любой момент.