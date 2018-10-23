Последние новости раздела
- Путин предложил встретиться с Трампом в Париже 11 ноября22:48
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- Вторжение Путина в Беларусь: Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"21:00
- Санкции РФ против Украины: Песков пояснил детали20:15
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- Студенты Донецкой области посетили престижный форум в Японии16:50
- Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA16:47
- Почему Украине ни в коем случае нельзя отказываться от "минского процесса": в США назвали причины15:48
- В России введен первый запрет в связи с расстрелами в Керчи 15:30
Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ
23.10.2018 22:08
Недавно исследователи красной планеты из Испании выяснили, что маленькие бактерии эволюционировали, чтобы выжить в суровых условиях Марса.
Живые существа прятались в кромешной темноте под марсианской поверхностью.
Они способны превращать солнечный свет в энергию. Также бактерии скрываются от беспощадных температур и высокого уровня радиации Марса глубоко под землей.
Испанские исследователи проанализировали генетические последовательности бактерий, чтобы выяснить их способ выживания в скважине Иберийского пиритового пояса. Результаты показали, что химические процессы внутри живых существ генерируют энергию, используя водород.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Испания, Марс, существо
Читайте также:
- На Марсе американские ученые обнаружили ледник
- Иностранцы и дончане: главные различия
- На Марсе люди поселятся уже в 2039 году - американский астронавт
- Фотособытия недели (3 - 9 октября). В городах - препятствия, а в деревне - небоскреб!
- Трамп «намерен» отправить человека на Марс до конца президентства (видео)
- Астронавт: "Секс между членами экипажа может помешать миссии на Марс"
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог19:30
- Теперь Захарченко - преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела15:15
- В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ14:45
- В Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар: очевидцы слышали взрывы23:20
- Путин предложил встретиться с Трампом в Париже 11 ноября22:48
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- В прифронтовой Марьинке приняли решения о выплатах переселенцам21:30
- "Выборы" в "ДНР": соцсети насмешила "трогательная" агитационная реклама "с русским сердцем"21:15
- Вторжение Путина в Беларусь: Лукашенко уже готов к "зеленым человечкам"21:00
- Их было четверо: очевидцы утверждают, что Росляков был не один20:45
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко20:30
- Санкции РФ против Украины: Песков пояснил детали20:15
- Нам всем дали «пожизненно», – экс-переселенец, которого повторно лишили пенсии20:01
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер