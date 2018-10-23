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Не у России. Германия намерена закупать газ у США
23.10.2018 13:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия намерена покупать газ у Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Американский лидер отметил:
«И посмотрите, что происходит в Германии в вопросе газопровода, они хотят начать покупать наш газ».
По информации, канцлер Германии Ангела Меркель готова предоставить господдержку строительству терминала для приема сжиженного природного газа в городе Штаде. В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что в данном случае Германия сможет защитить от санкций газопровод «Северный поток-2», по которому в страну будет поставляться газ из России.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Германия, газ
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