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В соли нашли опасный инородный элемент
Примеры продукта были взяты у производителей из 16 стран мира.
Производители из 16 стран мира предоставили продукт на исследование. Наиболее опасными оказались добавки из стран Азии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Южнокорейские ученые провели анализ нескольких образцов обычной пищевой соли. В 36 из 39 они обнаружили микропластик.
Каменная и морская соль также были представлены среди образцов, и в морской инородных частиц оказалось больше - 1674 на килограмм.
В целом же, самое большое содержание микропластика было выявлено учеными в соли, прибывшей из стран Азии - Индонезия «предоставила» на исследования 13629 частиц. Данные исследования опубликовал портал ACS Publications.
Ранее ученым удалось развенчать миф о вреде соли. Канадские исследователи выявили, что умеренное употребление продукта полезно для сердечно-сосудистой системы человека. В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек из 18 стран.
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, соль
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