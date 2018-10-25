Капитуляция России неизбежна, - спор двух экспертов-политологов

25.10.2018 17:43

Известные эксперты по вопросам политического характера прокомментировали переговоры между президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и советником главы Белого дома Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, который был в РФ с официальным визитом. Федор Войтоловский, который является политологом-международником, заявил, что на данный момент Соединенные Штаты стремятся изменить баланс сил, а также вывести его на новый по качеству уровень, так как причиной этому является факт того, что РФ имеет довольно-таки серьезный стратегический потенциал, который якобы может быть сопоставим с возможностями Американского государства, уведомляет "Диалог.UA".

Войтоловский отметил, что теперь отношения между агрессивной Москвой и Вашингтоном будут базироваться на позициях стратегического сдерживания, а не как было ранее на принципах стратегического партнерства. Он уверяет, что данной моделью предусмотрены как симметричные, так и ассиметричные шаги в действиях стран. Однако в противовес словам своего коллеги эксперт Владимир Васильев уверен в том, что Вашингтон уже в открытой форме намекает на капитуляцию России, это четко сигнализирует Кремлю о том, чтобы он провозгласил о безоговорочной капитуляции, так как США всегда были и будут сильнее страны-агрессора. Напомним, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пообещал стране-агрессору и правительственным войскам Башара Асада неминуемое наказание за химическую атаку в провинции Идлиб. Также Джон Болтон красиво и в то же время мощно ответил на шутку Владимира Путина. После встречи с Путиным Джон Болтон почтил память известного оппозиционера РФ Бориса Немцова.