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Капитуляция России неизбежна, - спор двух экспертов-политологов
Известные эксперты по вопросам политического характера прокомментировали переговоры между президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и советником главы Белого дома Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, который был в РФ с официальным визитом. Федор Войтоловский, который является политологом-международником, заявил, что на данный момент Соединенные Штаты стремятся изменить баланс сил, а также вывести его на новый по качеству уровень, так как причиной этому является факт того, что РФ имеет довольно-таки серьезный стратегический потенциал, который якобы может быть сопоставим с возможностями Американского государства, уведомляет "Диалог.UA".
Войтоловский отметил, что теперь отношения между агрессивной Москвой и Вашингтоном будут базироваться на позициях стратегического сдерживания, а не как было ранее на принципах стратегического партнерства. Он уверяет, что данной моделью предусмотрены как симметричные, так и ассиметричные шаги в действиях стран. Однако в противовес словам своего коллеги эксперт Владимир Васильев уверен в том, что Вашингтон уже в открытой форме намекает на капитуляцию России, это четко сигнализирует Кремлю о том, чтобы он провозгласил о безоговорочной капитуляции, так как США всегда были и будут сильнее страны-агрессора. Напомним, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пообещал стране-агрессору и правительственным войскам Башара Асада неминуемое наказание за химическую атаку в провинции Идлиб. Также Джон Болтон красиво и в то же время мощно ответил на шутку Владимира Путина. После встречи с Путиным Джон Болтон почтил память известного оппозиционера РФ Бориса Немцова.
Теги: Россия, Донбасс, спор, эксперт, политолог
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