РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»

28.10.2018 17:05

Министерство обороны Российской Федерации разместило в Калининграде новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд».

Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com.

Как следует из документов российской системы государственных закупок, в России развернули не менее 13 комплексов РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д». Комплексы размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, а также в Еврейской автономной области и Беларуси.

Комплексы разместили на объектах военно-морского флота РФ. Также отмечается, что российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.