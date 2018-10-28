Последние новости раздела
- Возвращение Азовского моря: в России испугались помощи НАТО Украине21:05
- РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»17:05
- Пострадает Украина. В РФ отреагировали на заявления НАТО16:02
- Россия просит помощи у США14:25
- Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ10:46
- Беларусь не против вмешаться в войну: Лукашенко договорился с Россией, и готовит миротворцев на Донбасс08:03
- Как переселенцы и люди с неподконтрольных территорий добиваются пенсий в судах Украины. Новые кураторы РФ в Донецке. Донбасс сегодня. ВИДЕО07:49
- ВСУ могут вернуть полный контроль над Азовским морем: появились детали плана, пугающего Москву19:35
- Из России в ОРДЛО прибыли автомобили военного образца16:39
- Террористы "ДНР" прозрели по поводу РФ: "Так Донбасс еще не грабили, нужно нагнуть зарвавшихся ск***в"15:20
РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»
28.10.2018 17:05
Министерство обороны Российской Федерации разместило в Калининграде новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд».
Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com.
Как следует из документов российской системы государственных закупок, в России развернули не менее 13 комплексов РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д». Комплексы размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, а также в Еврейской автономной области и Беларуси.
Комплексы разместили на объектах военно-морского флота РФ. Также отмечается, что российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.
Теги: Россия, Донбасс, Калининград, комплексы, Самарканд, Минобороны, РФ
Читайте также:
- В Донбасс зашла группа снайперов-наемников из Сербии
- Россия перебрасывает к границе с Украиной большое число военной техники
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»
- Взрывов было четыре: часовые рассказали, с чего ночью началась российская атака на склад боеприпасов в Ичне
- Россия строит новую "ракетную базу"под Калининградом, которая может стать эпицентром третьей мировой войны
- Разведка Минобороны Украины: Кремль усиливает свою оккупационную армию и тайно готовится к наступлению
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал23:25
- «Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев22:05
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности19:54
- ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння19:21
- Моя прекрасная няня: мариупольчанка обокрала мать ребенка, за которым присматривала18:56
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал23:25
- Порошенко отчитался о росте своих доходов в восемь раз: Это еще не предел22:32
- «Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев22:05
- НКРЭКУ вводит мониторинг качества отопления21:31
- Возвращение Азовского моря: в России испугались помощи НАТО Украине21:05
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности19:54
- ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння19:21
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов