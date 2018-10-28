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РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»

28.10.2018 17:05
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РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»

Министерство обороны Российской Федерации разместило в Калининграде новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд».

Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com.

Как следует из документов российской системы государственных закупок, в России развернули не менее 13 комплексов РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д». Комплексы размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, а также в Еврейской автономной области и Беларуси.

Комплексы разместили на объектах военно-морского флота РФ. Также отмечается, что российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.



Теги: Россия, Донбасс, Калининград, комплексы, Самарканд, Минобороны, РФ
 
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