Россия просит помощи у США

28.10.2018 14:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет получить от его государства экономическую помощь учитывая богатство Соединенных Штатов, которого, по словам Трампа, добилась его страна за время его президентства. Об этом Трамп заявил 27 октября во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс.

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллиона долларов. Россия хочет нашего участия», — сказал Трамп.

В ходе выступления в штате Иллинойс Трамп упомянул свою встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки, назвав ее «великолепной». Американский лидер отметил, что многие несправедливо критикуют его за излишнюю любезность по отношению к российскому коллеге.

Трамп заявил, что Россия просит помощи у США «Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: „Он был слишком жесткий, это ужасно“. Другими словами, нет никакой разницы», — добавил Трамп.

Источник ДонПресс