Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Бананам грозит полное вымирание из-за грибка

29.10.2018 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бананам грозит полное вымирание из-за грибка

Популярный фрукт может пропасть с прилавков магазинов.

Бананам грозит вымирание. Причиной возможного исчезновения фруктов может стать грибок так называемой панамской болезни, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Новости Ю.

Оказывается, война грибков с бананами длится очень давно, и в 1960-х мы потеряли сорт бананов Гро-Мишель.

После этого вместо него начали разводить бананы сорта Кавендиш, которые мы едим по сегодняшний день.



Теги: Донбасс, грибок, банан
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх