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Из ’’черного списка’’: выяснился показательный факт о рухнувшем Boeing 737

29.10.2018 10:30
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Из ’’черного списка’’: выяснился показательный факт о рухнувшем Boeing 737

Авиакомпания Lion Air, которой принадлежал рухнувший в Индонезии Boeing 737, была занесена в "черный список" (European Union’s blacklist) в 2007 году.

Затем, в 2016 году, ее все же исключили из него, говорится в сообщении в Telegram-канале Hue. Отмечается, что "вряд ли это - хороший знак".

Также уточняется, что разбившийся самолет компания приобрела в августе этого года, он налетал только 800 часов.

Причины крушения выясняются. Местные СМИ сообщают, что погода была ясной.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Индонезия, авиакатастрофа
 
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