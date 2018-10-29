Японцы научили слона математике

29.10.2018 17:00

Животное продемонстрировало навыки сравнения чисел.



В Японии самку азиатского слона научили решать математические задачи на планшете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.



Сообщается, что японские ученые решили попробовать новый способ проверки математических умений у животных. Для этого они выбрали взрослую слониху.



В ходе эксперимента самка видела перед собой на планшете карточки с изображениями бананов, яблок и дынь, количество которых на каждой карточке варьировалось от 1 до 10. Она должна была выбрать карточки с наибольшим количеством тех или других фруктов.



В итоге слонихе удалось верно выбрать нужные изображения в 67% случаев. В связи с таким результатом японские специалисты заключили, что азиатские слоны оказались более способными, чем их африканские собратья.