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Авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" остался без ремонта: в России ушел на дно плавучий док, есть пострадавшие. ВИДЕО

30.10.2018 10:45
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Авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" остался без ремонта: в России ушел на дно плавучий док, есть пострадавшие. ВИДЕО

Самый большой в мире плавучий док, который находился в Мурманской области и был способен чинить авианосец "Адмирал Кузнецов", затонул.

Об этом сообщает издание "Новая газета", передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что соцсеть взорвало видео новейшей разработки российских военных, которая была представлена накануне и вызвала массовые насмешки со стороны пользователей.

Последний российский авианосец "Адмирал Кузнецов" теперь долго не сможет пойти на ремонтные работы, так как плавучий док ПД-50, наибольший в мире и способный обслуживать авианосец, ушел на дно.

Происшествие произошло на судоремонтном заводе № 82, который расположен в одном из районов Мурманской области. Отмечается, что сам "Адмирал Кузнецов" также пострадал, как оказалось позже, на него рухнул один из подъемных кранов. В СМИ заявили, что на место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи.

Всего на предприятии сообщили о четырех пострадавших, двое из которых уже находятся дома, остальные в реанимации. По официальным данным, док пошел на дно из-за перебоев в электросети, отключились насосы, и вода заполнила цистерны плавучего дока.



Теги: Россия, Донбасс, Мурманск, ремонт, авианосец, затонувший, пострадавшие
 
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