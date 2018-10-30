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Через 5 суток может остановиться Луганская ТЭС

30.10.2018 10:04
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Через 5 суток может остановиться Луганская ТЭС

Согласно информации, которую предоставило Министерство энергетики и угольной промышленности, угля на складах Луганской ТЭС осталось примерно на 5 суток работы.

Такое сообщение сделало издание РБК-Украина, передает zi.dn.ua.

На данный момент на складах ЛуТЭС находится 13,6 тыс. тонн. Это на 116,6 тыс. тонн меньше, чем должно быть накоплено по графику, как заявляют представители Минэнерго.
При этом сообщается, что ситуация находится под контролем.

«Ситуация нормальная», — сказал источник, близкий к министерству.

Также следует отметить, что поставки угля на Луганскую ТЭС прекратились 12 октября 2018 года. 11 октября прошла последняя поставка, объем которой составлял 6,8 тысяч тонн.
Напомним, что сейчас основным импортером антрацитового угля является Россия. Это практически 75% от всего ввозимого на данный момент топлива. А вот из Нидерландов уголь пока не импортируют.



Теги: Россия, Донбасс, уголь, Минэнергетики и угольной промышленности, ТЭС, поставки
 
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