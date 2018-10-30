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Путина ждут большие проблемы из-за призыва крымчан в армию РФ
Прокуратура Крыма передала в международный уголовный суд все материалы, подтверждающие нарушение Россией норм международного права на полуострове относительно призыва в армию РФ. После событий в Крыму и на Донбассе для суда в Гааге не так и принципиальна позиция России.
Об этом "Апострофу" рассказали правовые эксперты.
Ежегодно, накануне весенней и осенней кампаний, украинский МИД протестует против призывов на срочную службу в Крыму, тиражируя гневные заявления. Но оккупационные власти полуострова молча делают свое дело, рапортуя о все более щедрых урожаях рекрутов.
Разорвать порочный круг обещают в прокуратуре Крыма. Там сообщили, что передали в международный уголовный суд все материалы, подтверждающие нарушение Россией норм международного права на полуострове, относительно призыва в армию РФ. После того как в Гааге изучат украинские доказательства, будет решаться вопрос об открытии производства по данным военным преступлениям. Но что случится дальше, если в Гааге решат, что дело открывать нужно?
После событий в Крыму и на Донбассе всему миру стало понятно, как Кремль спешит исполнять международные обязательства. По словам экспертов, для суда в Гааге не так и принципиальна позиция России.
"Открытие официального расследования будет означать, что прокурор международного уголовного суда сможет переходить на личности. Он сможет выдвигать обвинения против лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и просить выдавать ордеры на арест, - поясняет "Апострофу" юрист "Регионального центра прав человека" Виталий Набухотный. - Если будет ордер на арест, то это означает, что подозреваемый не сможет находиться на территории стран-членов Римского статута, а их сейчас 123, потому как эти государства будут обязаны передать это лицо в руки правосудия. Поэтому отношение России к международному уголовному суду и праву - второстепенное".
Однако изучение доказательств, открытие уголовного производства, выдача ордеров на арест - чрезвычайно сложный и долгий правовой процесс. Есть ли вообще шансы на то, что он состоится?
"Во время войны в бывшей Югославии тоже было очень много скепсиса, что никто из военных преступников не будет наказан. Никто не думал, что, например, Радован Караджич предстанет перед судом. Но, тем не менее, даже высшее руководство было привлечено к ответу", - сказал "Апострофу" юрист "Украинской Хельсинской группы" Максим Тимочко.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, армия, прокуратура, Гаага, призыв, РФ
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