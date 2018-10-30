Туннель в загробный мир обнаружен: подробности потрясающей находки

30.10.2018 07:26

Сегодня стало известно об очередном невероятном археологическом открытии.

Сообщается, что ученые Мексики нашли очень древний туннель, который, скорее всего, для жителей тех времен был входом в мир мертвых, передает "Диалог.UA".

Данный артефакт обнаружили на территории древнего города Теотиуакан, который располагается в 50 километрах от мексиканской столицы, а располагается этот туннель под Пирамидой Луны, являющейся второй по размеру в этом государстве.

Туннель в загробный мир расположен на глубине 8 метров, а сам туннель имеет протяжность в 15 метров. Стоит отметить, что до нашего времени полностью целым сохранился лишь южный вход в этот мистический туннель, но ученые предполагают, что подобный вход располагался и в восточной части, однако по прошествии времени он не уцелел.

Сейчас ничего не известно о содержимом туннеля в загробный мир, но специалисты со всего мира активно работают над разгадкой этого сооружения.