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Туннель в загробный мир обнаружен: подробности потрясающей находки
Сегодня стало известно об очередном невероятном археологическом открытии.
Сообщается, что ученые Мексики нашли очень древний туннель, который, скорее всего, для жителей тех времен был входом в мир мертвых, передает "Диалог.UA".
Данный артефакт обнаружили на территории древнего города Теотиуакан, который располагается в 50 километрах от мексиканской столицы, а располагается этот туннель под Пирамидой Луны, являющейся второй по размеру в этом государстве.
Туннель в загробный мир расположен на глубине 8 метров, а сам туннель имеет протяжность в 15 метров. Стоит отметить, что до нашего времени полностью целым сохранился лишь южный вход в этот мистический туннель, но ученые предполагают, что подобный вход располагался и в восточной части, однако по прошествии времени он не уцелел.
Сейчас ничего не известно о содержимом туннеля в загробный мир, но специалисты со всего мира активно работают над разгадкой этого сооружения.
Теги: Донбасс, археология, мир, Мексика, открытие, пирамида, артефакт
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