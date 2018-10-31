Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина

31.10.2018 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина

Астрологи прогнозируют российскому президенту Владимиру Путину скорый уход из политики, но подчеркивают: даже после смены Путина курс России кардинально не поменяется.

«Путину осталось год-два, не больше. Он не дотянет до 2021 года на своем посту», — заявил в интервью «ФАКТАМ» международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

По прогнозам астролога, в ближайшее время Путину напомнит о себе тяжелая болезнь: «У него очень сложная ситуация: болезнь Путина — рак позвоночника — то усиливается, то происходит ремиссия. Ну и, как мы уже знаем, терять ему нечего. Помните, он сказал: «Мы все попадем в рай, а остальной мир — в ад».

Говоря о преемниках Путина, астролог был категоричен. «Преемник Путина только сам Путин либо Дмитрий Медведев. Больше преемников у него не будет», — убежден Росс.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, астролог
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх