Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина

31.10.2018 19:15

Астрологи прогнозируют российскому президенту Владимиру Путину скорый уход из политики, но подчеркивают: даже после смены Путина курс России кардинально не поменяется.

«Путину осталось год-два, не больше. Он не дотянет до 2021 года на своем посту», — заявил в интервью «ФАКТАМ» международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

По прогнозам астролога, в ближайшее время Путину напомнит о себе тяжелая болезнь: «У него очень сложная ситуация: болезнь Путина — рак позвоночника — то усиливается, то происходит ремиссия. Ну и, как мы уже знаем, терять ему нечего. Помните, он сказал: «Мы все попадем в рай, а остальной мир — в ад».

Говоря о преемниках Путина, астролог был категоричен. «Преемник Путина только сам Путин либо Дмитрий Медведев. Больше преемников у него не будет», — убежден Росс.

Источник: https://from-ua.com