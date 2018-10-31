Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства

31.10.2018 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы». Об этом он сообщил на VI Всемирном конгрессе соотечественников.

Обращаясь к присутствующим российский лидер заявил:

«Указ направлен в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства».

По его словам, отныне Россия будет «защищать права и интересы соотечественников» за рубежом:

«Ситуация в мире не простая: увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами, в ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, указ, гражданство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх