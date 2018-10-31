Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства

31.10.2018 15:30

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы». Об этом он сообщил на VI Всемирном конгрессе соотечественников.

Обращаясь к присутствующим российский лидер заявил:

«Указ направлен в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства».

По его словам, отныне Россия будет «защищать права и интересы соотечественников» за рубежом:

«Ситуация в мире не простая: увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами, в ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма».

Источник: https://donpress.com