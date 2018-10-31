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В посольстве Ватикана в Риме были обнаружены человеческие останки

31.10.2018 19:30
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В посольстве Ватикана в Риме были обнаружены человеческие останки

Под полом в посольстве Ватикана в Риме во время ремонтных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей. На месте работают итальянские эксперты-криминалисты и ватиканская жандармерия.

Итальянские СМИ связали страшную находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году.

Бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ватикан, Рим, посольство
 
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