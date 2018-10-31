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В России возле здания ФСБ прогремел взрыв. Есть жертвы
31.10.2018 12:30
Сегодня утром в российском городе Архангельске возле здания ФСБ прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ресурс Mash на своем канале в Telegram.
Отмечается, что по предварительным данным, взрывное устройство сработало между первой и второй дверью здания ФСБ. Правоохранители выяснили, что взрыв произошел около металлодетектора. Во время взрыва ранения получил один человек, который позже скончался от полученных травм.
На место происшествия выехали спецслужбы, из здания эвакуировали всех людей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Архангельск, жертвы, ФСБ, взрывы
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