- В Египте потерпел крушение российский самолет18:00
- Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем17:43
- Хлеб опасен для птиц17:19
- Погодные аномалии, голод и война: эколог рассказала о приближении страшной катастрофы16:00
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Украинцы высмеяли нелепый фейк российских пропагандистов14:40
- «Он приходил ко мне, у нас были страстные отношения»: фанатка Киркорова заявила, что беременна тройней от артиста09:18
- В Египте расстреляли три автобуса: семеро погибших07:43
- Игорь Коломойский: «Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой20:54
- ОБСЕ призвала Украину усовершенствовать закон о языках19:50
Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем
Депутатам решили предоставить возможность добровольно отказаться от пенсионных надбавок, однако народные избранники отнеслись к такому предложению весьма скептично
В России Совет Федерации готовится рассмотреть законопроект, который позволит депутатам Госдумы добровольно отказываться от пенсионной надбавки в размере 46,6 тысячи рублей (около 20 тысяч гривен) для тех, кто работает в парламенте от 5 до 10 лет, и 63,6 тысячи рублей ( более 27 тысяч гривен) для тех, кто работает в парламенте более 10 лет.
Журналисты решили выяснить, как сами российские депутаты отнеслись к такой инициативе и получили довольно интересные ответы.
«Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», — Николай Арефьев, КПРФ
«А почему я должен отказываться? Смысл какой?», — режиссер Владимир Бортко, КПР.
«Я живу на одну зарплату. Никаких накоплений у меня нет. Думаю, эти деньги нам не помешают. Не могу вот так [деньги] отдавать в никуда. Государство государством, я бы лучше помогал нашему фонду ветхого жилья в своем регионе или просто детей бы отправил на каникулы. Так чтобы вообще отказаться — не могу я», — Владимир Поздняков, КПРФ.
«Не могу сказать, что мы жируем. Живу я очень скромно, я даже с этой зарплаты не могу отложить ничего для себя», — Светлана Максимова, «Единая Россия».
«Не буду отказываться от надбавки. За эти 25 лет я могла бы иметь больший доход, работая в другом месте, более спокойном», — Валентина Пивненко, «Единая Россия».
«Если 450 депутатов откажутся от своей надбавки, от этого легче не станет», — Владимир Кашин, КПРФ
Отказаться от надбавки оказались готовы лишь несколько опрошенных депутатов. При этом многие парламентарии сделали все возможное, чтобы уклониться от ответа.
Ранее мы сообщали, что в российской Госдуме открыто угрожают Украине тем, что скоро оккупированные территории Донбасса якобы станут полноценными «независимыми» государствами.
С таким наглым заявлением в эфире пропагандистского телеканала выступил депутат Думы Леонид Калашников.
По мнению адепта Кремля, так называемые «Л-ДНР» скоро станут полноценными «государствами, подобными Норвегии.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, надбавка, депутаты, выплаты
- Депутаты Одесского облсовета поддержали инициативу о референдуме за импичмент Порошенко. ВИДЕО
- Депутаты решили улучшить материальное положение руководства Горловки
- Дети войны: "Это выглядит как подачка!"
- В сеть попали кадры драки Тетерука и Кужель в Раде (ВИДЕО)
- В Украине стремительно дорожают доллар и евро
- Ходаковский рассказал, как два экс-регионала предлагали ему ликвидировать Стрелкова и Безлера
- Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой18:59
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- Тинянский рассказал, как Прилепин заработал деньги на Захарченко15:23
- Жительницу Мариуполя заставили оформить справку ВПЛ для получения пенсии13:21
- В России оправдываются по поводу назначения «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»12:40
- Не хотите этих – будут другие: Эксперт рассказал почему устранили Захарченко11:46
- Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен11:26
- На Донетчине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел09:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать22:35
- Боевики «ЛНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пользоваться оргтехникой18:59
- На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий18:36
- Через линию разграничения на Донбассе пытались провезти полторы сотни икон18:20
- В Египте потерпел крушение российский самолет18:00
- Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем17:43
- Хлеб опасен для птиц17:19
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Представитель от Украины на переговорах по Донбассу должен быть уполномочен Радой - глава партии "Основа"16:43
- Возле Харькова обнаружили бездыханное тело девочки-подростка16:19
- Погодные аномалии, голод и война: эколог рассказала о приближении страшной катастрофы16:00
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца12:02
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность