Депутаты цинично высказались об отказе от дополнительных выплат: А почему я должен, мы не жируем

03.11.2018 17:43

Депутатам решили предоставить возможность добровольно отказаться от пенсионных надбавок, однако народные избранники отнеслись к такому предложению весьма скептично

В России Совет Федерации готовится рассмотреть законопроект, который позволит депутатам Госдумы добровольно отказываться от пенсионной надбавки в размере 46,6 тысячи рублей (около 20 тысяч гривен) для тех, кто работает в парламенте от 5 до 10 лет, и 63,6 тысячи рублей ( более 27 тысяч гривен) для тех, кто работает в парламенте более 10 лет.

Журналисты решили выяснить, как сами российские депутаты отнеслись к такой инициативе и получили довольно интересные ответы.

«Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тысяч рублей и пью лекарств на 18 тысяч в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», — Николай Арефьев, КПРФ

«А почему я должен отказываться? Смысл какой?», — режиссер Владимир Бортко, КПР.

«Я живу на одну зарплату. Никаких накоплений у меня нет. Думаю, эти деньги нам не помешают. Не могу вот так [деньги] отдавать в никуда. Государство государством, я бы лучше помогал нашему фонду ветхого жилья в своем регионе или просто детей бы отправил на каникулы. Так чтобы вообще отказаться — не могу я», — Владимир Поздняков, КПРФ.

«Не могу сказать, что мы жируем. Живу я очень скромно, я даже с этой зарплаты не могу отложить ничего для себя», — Светлана Максимова, «Единая Россия».

«Не буду отказываться от надбавки. За эти 25 лет я могла бы иметь больший доход, работая в другом месте, более спокойном», — Валентина Пивненко, «Единая Россия».

«Если 450 депутатов откажутся от своей надбавки, от этого легче не станет», — Владимир Кашин, КПРФ

Отказаться от надбавки оказались готовы лишь несколько опрошенных депутатов. При этом многие парламентарии сделали все возможное, чтобы уклониться от ответа.

Ранее мы сообщали, что в российской Госдуме открыто угрожают Украине тем, что скоро оккупированные территории Донбасса якобы станут полноценными «независимыми» государствами.

С таким наглым заявлением в эфире пропагандистского телеканала выступил депутат Думы Леонид Калашников.

По мнению адепта Кремля, так называемые «Л-ДНР» скоро станут полноценными «государствами, подобными Норвегии.

Источник : https://politeka.net