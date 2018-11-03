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Хлеб опасен для птиц
Специалисты утверждают, что подкармливание птиц хлебом может закончится гибелью пернатого. Так пишет replyua.net, ссылаясь на 056ua.
Об этом сообщила биолог Вероника Коньякова. Это связано с тем, что хлеб не является природным продуктом. Люди привыкли использовать его для кормления птиц лишь потому, что он дешёвый и достаточно вкусный. Однако данное изделие засоряет зоб. После этого в организме птицы могут массово размножаться вредоносные грибки. Такая ситуация провоцирует ряд вирусных заболеваний и воспалительных процессов. Кроме того, засоренность зоба провоцирует ложную безопасность у пернатых. Они начинают думать, что их желудок полностью заполнен. Следовательно, перестают искать другие способы поживиться. Вследствие этого появляется перспектива заболеть рахитом.
Специалист отметила, что птиц действительно нужно продовольственно поддерживать, когда всё вокруг укрывается снегом и процессы поиска еды стают практически невозможными. Но нужно помнить, какой рацион наиболее приемлем для пернатых. Вероника Коньякова рекомендует запастись крупами разных видов (ячневая, перловая, пшеничная и тому подобные). А вот пшено лучше не давать. Также подойдёт самостоятельно приготовленный комбикорм из пшеничной и ячневой круп, а также дафнии.
Теги: Донбасс, опасность, птицы, хлеб
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