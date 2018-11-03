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Названо имя финалистки конкурса ''Мисс Земля-2018''
03.11.2018 22:18
Титул «Мисс Земля — 2018», завоевала студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщает Rappler.
Конкурс проходил на арене, входящей в комплекс ТЦ Mall of Asia в филиппинской Маниле.
Девушка родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама. По данным издания 23-летняя студентка занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Она впервые наблюдала за конкурсом в 2010 году и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять в этом состязании свою страну.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, конкурс, финал
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