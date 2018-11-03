Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Названо имя финалистки конкурса ''Мисс Земля-2018''

03.11.2018 22:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названо имя финалистки конкурса ''Мисс Земля-2018''

Титул «Мисс Земля — 2018», завоевала студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Об этом сообщает Rappler.

Конкурс проходил на арене, входящей в комплекс ТЦ Mall of Asia в филиппинской Маниле.

Девушка родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама. По данным издания 23-летняя студентка занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Она впервые наблюдала за конкурсом в 2010 году и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять в этом состязании свою страну.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, конкурс, финал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх