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«Он приходил ко мне, у нас были страстные отношения»: фанатка Киркорова заявила, что беременна тройней от артиста

03.11.2018 09:18
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«Он приходил ко мне, у нас были страстные отношения»: фанатка Киркорова заявила, что беременна тройней от артиста

Российское издание СтарХит опубликовало интервью с 58-летней поклонницей российского певца Филиппа Киркорова Светланой Сафиевой, которая утверждает, что ждет тройню от знаменитого артиста российского шоу-бизнеса, передает replyua.net. Как заявила сама поклонница поп-короля, со знаменитостью она познакомилась в 2012 году. В то же время знакомые Киркорова отреагировали на данную новость, отметив, что Сафиеву знают, так как она чуть ли не преследует Филиппа. Однако, Светлана уверяет, что между ней и Киркоровым были страстные отношения. 

«Он приходил ко мне. У нас были достаточно страстные отношения. Меня сейчас беременность высосала, выжала, как человека. Я еле шевелю губами сейчас. В принципе, он хорошо ко мне относился. Я его как мужчину чувствовала», - заявила женщина. Боле того, поклонница Киркорова вспомнила и о Алле Борисовной Пугачевой, заявив, что якобы близнецы, которые родились у исполнительницы, должны были быть ее детьми. «Алла сдала в 53 свой биоматериал, родились Лиза и Гарри, а мои исчезли», - рассказала Светлана Сафиевая. 



Теги: Донбасс, отношения, фанат
 
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