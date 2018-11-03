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В Египте расстреляли три автобуса: семеро погибших

03.11.2018 07:43
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В египетской провинции Эль-Минья неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали христиане. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает спутниковый телеканал Al Arabiya.

По меньшей мере семь человек погибли и 14 человек были ранены. Отмечается, что автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила.

Большинство пострадавших ехали в первых двух автобусах. Третий автобус также был обстрелян, однако его водителю удалось быстро уехать с места обстрела.

Силы безопасности окружили район, ведется поиск стрелявших.

Тем временем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на силовые структуры страны сообщал лишь о пяти пострадавших в результате обстрела.

Источник : https://from-ua. 



Теги: Донбасс, Египет, погибший, автобус
 
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