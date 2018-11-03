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В Египте расстреляли три автобуса: семеро погибших
03.11.2018 07:43
В египетской провинции Эль-Минья неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали христиане. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает спутниковый телеканал Al Arabiya.
По меньшей мере семь человек погибли и 14 человек были ранены. Отмечается, что автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила.
Большинство пострадавших ехали в первых двух автобусах. Третий автобус также был обстрелян, однако его водителю удалось быстро уехать с места обстрела.
Силы безопасности окружили район, ведется поиск стрелявших.
Тем временем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на силовые структуры страны сообщал лишь о пяти пострадавших в результате обстрела.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, Египет, погибший, автобус
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