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Аннексия Крыма и победа 1945-го, - россияне назвали важнейшие исторические события

04.11.2018 10:02
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Россияне считают важнейшими историческими событиями аннексию Крыма и победу во Второй мировой войне

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Таковы данные исследования ВЦИОМ "Единство нации: что нас объединяет?".

"Почти две трети (63%) россиян назвали победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый из нас. Еще 12% считают важным событием присоединение Крыма», – написали авторы опроса.

Наиболее ярким персонажем, который характеризует русского человека, опрошенные считают Обломова (4%) из романа Гончарова. Среди других литературных героев, которые так или иначе отражают черты русского народа, назывались Алексей Маресьев из произведения "Повесть о настоящем человеке", Андрей Болконский ("Война и мир"), Иван-дурак, Илья Муромец, Павел Корчагин ("Как закалялась сталь") и герои произведений Александра Пушкина (по 2%).

Источник : https://ru.espreso.tv/news 



Теги: Донбасс, победа, события, аннексия
 
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