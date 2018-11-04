Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения

04.11.2018 20:13

Грузовик и легковушка столкнулись в районе города Сонепат в штате Харьяна.

В воскресенье, 4 ноября, в Индии грузовик столкнулся автомобилем, в результате чего погибли 12 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По предварительной информации, грузовик выехал на большой скорости на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии.

Смертельное столкновение произошло в районе города Сонепат в штате Харьяна.

Отмечается, что в ДТП также пострадали водители и пассажиры двух мотоциклов.

Источник: https://www.segodnya.ua