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Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения
04.11.2018 20:13
Грузовик и легковушка столкнулись в районе города Сонепат в штате Харьяна.
В воскресенье, 4 ноября, в Индии грузовик столкнулся автомобилем, в результате чего погибли 12 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По предварительной информации, грузовик выехал на большой скорости на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии.
Смертельное столкновение произошло в районе города Сонепат в штате Харьяна.
Отмечается, что в ДТП также пострадали водители и пассажиры двух мотоциклов.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Индия
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