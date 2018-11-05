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Перепутали с козой. В России на охоте застрелили крупного бизнесмена

05.11.2018 21:20
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В Омской области России во время охоты по ошибке застрелили известного бизнесмена. Об этом сообщают росСМИ.

По данным СМИ, это произошло 3 ноября, в 1,5 километра от аула Макушинский Тюкалинского района. Сообщается, что группа мужчин вышла на охоту на коз. Среди охотников был и 65-летний директор дорожно-строительной фирмы.

По словам очевидца, который остался сидеть в засаде, чтобы пристрелить добычу, При этом остальные охотники должны были на снегоходе выгнать к нему коз. В ожидании животных, когда он заметил шорох и тень в противоположной стороне, и без промедления выстрелил два раза.

Пули попали в едущего на снегоходе бизнесмена, который от полученного ранения он скончался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, охота, бизнесмен
 
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