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Путина готовят к изоляции, Черное море закрывается на выход
РФ вводит в заблуждение Украину и мир своими намеками на пересмотр Конвенции Монтре, поскольку Кремль не в состоянии реализовать свои угрозы.
Об этом заявил украинский дипломат Владимир Огрызко, передает Политека.
«Конвенция Монтре — это известная Конвенция, регулирующая прохождение кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Россия не может пересмотреть Конвенцию Монтре, потому что это международный документ. Если она и начнет пересматривать, то ей просто закроют выход из Черного моря и все закончится. Это просто фантазии», — отметил он.
Огрызко говорит, что РФ не впервые несет бред и искажает факты, как, к примеру, с референдумом в аннексированном Крыму.
«А почему Путин говорит сначала, что мы организовали в Крыму референдум, а через день получается отредактированный текст, где слово «мы» убрали? Потому что это Россия», — подчеркнул дипломат.
Также Огрызко считает, что санкции против России должны дать необходимый результат.
«Конечно, это абсолютно правильно, и я думаю, если такие санкции на совершенно неадекватные действия российских пограничников будут введены, это станет холодным душем на голову Москвы. Пока мы говорим, что мол тут ничего страшного нет, до тех пор нам будут садиться на голову, я честно такой позиции не понимаю», — пояснил он.
Огрызко отметил, что сейчас рано говорить о том, какие именно санкции будут введены. Он уточнил, что сначала санкции вводятся как факт, а уже потом специалисты будут определять, что именно за санкции, какая будет их сила и сколько времени они будут действовать.
«Если очень обще и в целом, то речь идет об ограничении на заход судов, идущих в порты РФ в Азовском море», — резюмировал Огрызко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Черное море, изоляция
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