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Раскрыт «ночной кошмар» Лукашенко: пытается балансировать
Президент Беларуси Александр Лукашенко пытается балансировать на интересах различных государств, не поддерживая кого-то конкретно
Такое мнение высказал эксперт Игорь Тышкевич, комментируя заявление белорусского лидера о том, что он против создания военных баз странами НАТО, поскольку ему невыгодно резкое обострение отношений с Россией, сообщает Обозреватель.
Эксперт отмечает, что Беларусь и Российская Федерация являются членами Организации Договора о коллективной безопасности, которая позволяет размещать военные базы. Россия последние 12-13 лет пытается это сделать, но пока нет эскалации со стороны государств НАТО, Беларуси удавалось помешать этому на своей территории.
«Но если НАТО создаст мощную военную базу на территории Польши, то Лукашенко будет трудновато говорить Москве, что нам такая база не нужна», — добавил Игорь Тышкевич.
Эксперт также объяснил тезис белорусского президента об участии в украинских процессах.
«Поскольку для Беларуси есть определенная опасность в том числе со стороны РФ, то очень выгодно занять роль посредника. Почему? Потому что в посредника в конфликтах обычно не стреляют. И это определенная гарантия, пусть и не очень прочная, но гарантия того, что Москва не будет пробовать решить белорусский вопрос. В том числе это и внешнеполитические гарантии», — подчеркнул Тышкевич.
По его словам, для Лукашенко важно, чтобы война на Донбассе решалась крупными игроками — ЕС и другими, а не им самим, он пока постоит в сторонке и посмотрит, как будут разворачиваться события.
Эксперт считает, что поскольку Украине и России рано или поздно придется идти на прямые переговоры, Беларуси выгодно занять одно из мест в формате миротворцев. Мандат миротворцев подписывают два участника конфликта. Один из них — это Украина. Теперь вопрос — кто другая противоположная сторона.
«Если «ЛДНР», то конечно можно патриотически говорить, что мы не ведем никаких переговоров с РФ. В таком случае получается, что переговоры идут с представителями «ЛДНР». Но если нам нужен мандат миротворца, чтобы другой стороной конфликта была признана РФ, то это означает диалог с Россией», — заключил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, президент, Беларусь, Лукашенко
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