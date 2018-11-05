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Уже сбылись 90 из 117-ти предсказаний Дэнниона Бринкли
Дэннион Бринкли никогда не был провидцем и пророком. Просто в 1975 году его ударила молния - и он чудом оказался жив, пережив клиническую смерть. Именно во время этой «смерти» он попадает в высшие слои Бытия, где ему были показаны не только его прошлые деяния, но и будущее человечества, по крайней мере – ближайшее будущее.
В 1994 году Бринкли закончил писать и опубликовал свою книгу «Спасенный светом», в которой описал все, что с ним произошло во время клинической смерти. Опустим его видения своей прошлой жизни и сразу перенесемся в хрустальный город, где его встретили высшие сущности, олицетворявшие самые светлые характеристики человека, например, любовь, благодарность, преданность и так далее. Именно они показали Бринкли, что ждет нашу цивилизацию на рубеже тысячелетий.
Как пишет в своей книге Дэннион, всего он увидел 117 различных сцен, расположенных в упорядоченных коробочках. Ему показали избрание американских президентов, аварию на Чернобыльской АЭС и японской АЭС Фукусима-1, распад СССР, войну в Персидском заливе, волну эмигрантов, захлестнувшей Европу, и многое другое. На сегодняшний день, как утверждают специалисты по изучению предсказаний Бринкли, 95 событий из тех 117, что описаны в его откровении, уже произошли.
Поэтому сейчас, обращаясь к книге «Спасенный светом», исследователи наиболее тщательно изучают сцены из последней коробочки, описанные Бринкли. По его словам, он как бы перемещался по различным точкам планеты, наблюдая многочисленные войны на Земле, наводнения в одних ее местах и засуху в других, огромные бедствия, которые терпят люди.
При этом Высшие силы уверяли его, что души людей сознательно спустились на Землю, дабы таким образом, через страдания и многочисленные препятствия, формировать светлое будущее, исполняя великую миссию, возложенную на человечество Богом.
Кстати, по книге Дэнниона Бринкли был снят художественный фильм (смотрите об этом видео ниже), однако он в основном о пережитом опыте загробной жизни, а не о пророчествах. В самих же предсказаниях, отметим, есть не только пессимистические нотки, касающиеся ближайшего будущего Земли, но и нечто обнадеживающее: Высшие силы показали Бринкли великую миссию России в развития человечества. И это уже не первый раз, когда именно пророки США говорят о духовном начале и лидирующей позиции в мире нашей страны, возлагая на нее роль спесительницы мира. Впрочем, говорят они это не от себя, а просто лишь пересказывают то, что им приоткрывается.
Теги: Донбасс, будущее, предсказание
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