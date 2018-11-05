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В Израиле сбылось третье библейское пророчество
Местные верующие считают, что близится нечто невероятное.
Всего лишь за несколько последних месяцев свершилось три пророчества, которые свидетельствуют о приходе Мессии, а также надвигающемся конце света, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сперва на свет появился теленок красного цвета – уникальное животное за последние две тысячи лет. Согласно текстам пророчества, корова не должна иметь каких-либо пороков. Реальность полностью соответствовала данному условию.
Затем в Мертвом море начали появляться живые организмы: рыбы, животные, моллюски и водоросли. Данное пророчество писал ещё Иезекиил. Известно, что в библейские времена Мертвое море было проклято, сейчас же в нём обитают некоторые организмы. Соль исчезла, следуя пророчеству Иезекииля. Земля будет процветать в момент возвращения евреев.
И последнее пророчество связано со змеёй: из каменных глыб Западной стены Храма выползло создание, символизирующее приближение конца света. Раввины считают, что появление змеи не сулит что-то плохое. Если в Эдеме создание символизировало зло, то в нашем грешном мире оно является антиподом Эдама, то есть означает возрождение чистоты и святости.
Примечательно, что змея появилась на месте, где молятся только женщины. Это как в библейской истории, когда змей приполз к Еве.
Теги: Донбасс, Израиль, Библия, евреи, пророк
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