В Израиле сбылось третье библейское пророчество

05.11.2018 15:45

Местные верующие считают, что близится нечто невероятное.



Всего лишь за несколько последних месяцев свершилось три пророчества, которые свидетельствуют о приходе Мессии, а также надвигающемся конце света, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Сперва на свет появился теленок красного цвета – уникальное животное за последние две тысячи лет. Согласно текстам пророчества, корова не должна иметь каких-либо пороков. Реальность полностью соответствовала данному условию.



Затем в Мертвом море начали появляться живые организмы: рыбы, животные, моллюски и водоросли. Данное пророчество писал ещё Иезекиил. Известно, что в библейские времена Мертвое море было проклято, сейчас же в нём обитают некоторые организмы. Соль исчезла, следуя пророчеству Иезекииля. Земля будет процветать в момент возвращения евреев.



И последнее пророчество связано со змеёй: из каменных глыб Западной стены Храма выползло создание, символизирующее приближение конца света. Раввины считают, что появление змеи не сулит что-то плохое. Если в Эдеме создание символизировало зло, то в нашем грешном мире оно является антиподом Эдама, то есть означает возрождение чистоты и святости.



Примечательно, что змея появилась на месте, где молятся только женщины. Это как в библейской истории, когда змей приполз к Еве.