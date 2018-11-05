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В России обрушился очередной мост, есть жертвы
В Ханты-Мансийском автономном округе в результате обрушения моста два человека погибли и семь получили травмы. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Так, источник отметил:
«При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы».
Руководитель департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский отметил, что на данный момент состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжелое:
«Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска».
Отмечается, что на момент обрушения моста на нем находились кран и «КамАЗ». Также, стало известно обрушение произошло около в 30 км от райцентра.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, жертвы, мост, обрушение
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