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В России обрушился очередной мост, есть жертвы

05.11.2018 17:30
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В России обрушился очередной мост, есть жертвы

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате обрушения моста два человека погибли и семь получили травмы. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Так, источник отметил:

«При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы».

Руководитель департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский отметил, что на данный момент состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжелое:

«Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска».

Отмечается, что на момент обрушения моста на нем находились кран и «КамАЗ». Также, стало известно обрушение произошло около в 30 км от райцентра.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, жертвы, мост, обрушение
 
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