Скончался наемник из состава ДШРГ «Русич», уроженец Самарской области

06.11.2018 22:00

В РФ скончался наемник НВФ Дергачев Александр Владимирович «Гарри» / «Шура». Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, пишет ДонПресс.

По информации блогера, Дергачев Александр родился в городе Новокуйбышевск (Самарская область, РФ) 25 ноября 1990 года. Дата смерти — 29 октября 2018 года. Предположительная причина — сердечный приступ.

Данные Дергачева есть в базе сайта «Миротворец».

«Российский наемник.

Позывной: Гарри. Фашист по меньшей мере с 2010, фан ФК „Крылья Советов“. Состоит в ДШРГ „РУСИЧ“ с апреля 2015, гранатометчик. Особые приметы: татуировки на груди, плечах и правой лопатке /фото/.

Дата рождения: 25.11.1990

Соцсети Использует псевдоним Делардж Александр», — информирует «Миротворец».