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Британка рассказала, каково иметь сразу четырех мужчин
Для большинства людей моногамия в отношениях, сексе и браке является единственно приемлемым вариантом. Но появляется все больше и больше людей, которые ищут другой жизни. Одна из них – Мэри Крамптон из Англии. Мэри замужем, но обручена еще с одним мужчиной, а с двумя другими находится в отношениях.
Учитель и терапевт Мэри Крамптон живет в окрестностях Манчестера и замужем за 43-летним Тимом. Но есть еще Джон, Майкл и Джеймс. С Джоном, которому 53, она обручена, а с 63-летним Майклом и 73-летним Джеймсом находится в романтических отношениях.
Такие необычные отношения называют полиаморией, этот термин не стоит путать с так называемыми «свободными отношениями», основным смыслом которых является отсутствие ограничений в выборе партнера для секса. Полиамория же подразумевает романтические отношения с несколькими партнерами одновременно.
Для Мэри все началось около 25 лет, когда она впервые вышла замуж. Она жила в моногамном браке, но через несколько лет взгляды пары на отношения изменились. Примерно в тоже время в баре Мэри услышала о концепции полиамории, которая ее очень заинтересовала. Идея понравилась и ее мужу, и они решили попробовать свободные отношения. Но для них все основывалось не только на сексе. Как утверждает женщина, на первом месте в поиске нового партнера для нее всегда была любовь.
Пара рассталась, но они оба продолжили вести моногамную жизнь. Затем Мэри вновь вышла замуж, но уже состоя в полиаморных отношениях. Примерно в тоже время появился и Джон, который также хотел жениться на ней, но в Англии это запрещено.
Мэри часто спрашивают, как она может любить всех своих мужчин одинаково, и как они справляются с ревностью. На что женщина приводит сравнение с любовью к детям. «Если вы любите своего младшего сына, это ведь не значит, что вы любите старшего меньше», – говорит она.
Тем не менее, Мэри часто сталкивается с непониманием в обществе. «Единственным минусом для меня являются люди, которые отрицательно относятся к моему образу жизни. К счастью, я крайне толстокожая, и надеюсь, что моя история поможет людям лучше понять, что такое полиамория», – объясняет Мэри.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, женщина, отношения, мужчины
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