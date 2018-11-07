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Японцы придумали устройство для дистанционного управления собаками (ВИДЕО)

07.11.2018 10:30
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Японцы придумали устройство для дистанционного управления собаками (ВИДЕО)

Японские изобретатели создали жилет, с помощью которого можно дистанционно управлять собаками.

Лазеры, встроенные в аппарат, создают пятно перед собакой или с боков от нее. Жилет также связан с геймпадом, который может переключать проектор и тем самым заставлять животное двигаться в нужном направлении.

Уже проведены испытания устройства на трех пуделях и показали на практике, что оператор может посылать собаку до нужного места и получать оттуда видео в реальном времени.

 

Источник: https://donpress.com 

 
 


Теги: Донбасс, Япония, собаки, изобретение
 
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