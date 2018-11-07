Механизм запущен: в США готовятся "наказать" Россию "драконовскими" санкциями

07.11.2018 08:52

В самое ближайшее время Россию ждет новый очень серьезный и болезненный пакет санкций от США. Связан он с резонансным делом Скрипалей.

О грозящих Кремлю новых санкциях ВВС рассказал представитель Госдепа США Дэвид Теслер, передает "Диалог.UA". В конце августа США ввели санкции против России за так называемое "дело Скрипалей" - применение в британском Солсбери химического оружия "Новичок" для устранения разведчика.

Введенный американцами "карательный" закон требовал от РФ ряда мер, с помощью которых она сможет снять с себя эти ограничения. В частности, речь шла об объяснении Россией произошедшего и гарантий неповторения подобных инцидентов впредь. Естественно, Кремль на встречу не пошел, из-за чего США обязаны ужесточить санкции. Теслер уверяет, что новые санкции будут введены против РФ в самое ближайшее время.

"Запускается механизм введения второго раунда санкций”, - анонсировал он, отказавшись уточнить конкретные сроки. Представитель Госдепа заверил, что ведется тщательная работа над ограничительными мерами. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Трамп обвинил лидера РФ в резонансных убийствах и отравлениях, включая Скрипалей.



Источник: www.dialog.ua