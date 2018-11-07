- Японцы придумали устройство для дистанционного управления собаками (ВИДЕО)10:30
- "Плохой сценарий, но другого нет", - в России самодовольно заявили о готовности "дать отпор" США 10:14
- Ученые рассказали, как в будущем изменятся люди09:48
- Британка рассказала, каково иметь сразу четырех мужчин09:01
- Механизм запущен: в США готовятся "наказать" Россию "драконовскими" санкциями 08:52
- Три пророчества из Священного Писания сбылись: человечество на пороге апокалипсиса 08:20
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Заседание ТКГ в Минске: Россия заблокировала вопрос обмена пленных07:14
- Скончался наемник из состава ДШРГ «Русич», уроженец Самарской области22:00
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"19:36
"Плохой сценарий, но другого нет", - в России самодовольно заявили о готовности "дать отпор" США
После того, как Путин объявил о начале гонки вооружений, в "империи" напряглись и начали суетливо готовиться дать отпор наступлению военных сил США.
Председатель Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" принялся рассказывать, как подготовить страну для неблагоприятного сценария нападения "недругов", передает "Диалог.UA".
Коротченко отметил, что РФ должна позаботиться об ответном ударе, который "поставит крест" на врагах "великой державы". Он добавил, что России нужно возобновить работы по восстановлению железнодорожного ракетного комплекса, который Америка "не сможет отследить никакими спутниками", чтобы "раз ударить" по Британии и "четыре" по США.
Коротченко вспомнил и о "грозном оружии" Путина торпеде "Посейдон", которая лишь своим существованием в России "остудит пыл американцев". Также он предложил "припугнуть" Вашингтон проведением совместных учений ядерных ракетных сил с Китаем. По словам Коротченко, РФ первой атаковать врага не станет, но в случае нападения сразу нанесет "мощный" ответный удар. "Плохой сценарий, но другого нет", - добавил он.
Ранее угрожал всему миру и Порошенко новым оружием России и Жириновский, что вызвало насмешки прямо в студии на "ток-шоу" Соловьева.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, конфликт, санкции
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- Война на Донбассе: эксперт обещает спокойное лето и жаркую осень
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности
- Тиллерсон назвал Путина «хулиганом на детской площадке»
- Волкер озвучил "сложные шаги" по возврату Донбасса
- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»10:00
- Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН09:30
- Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ09:15
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов08:02
- Россия официально признала ''выборы на Донбассе''08:00
- Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры08:00
- В Ясиноватой оккупационные «власти ДНР» угрожают отобрать у людей квартиры07:45
- Заседание ТКГ в Минске: Россия заблокировала вопрос обмена пленных07:14
- С "выборами" в "ЛНР" все плохо: оккупанты заманивают на участки избирателей 100 рублями23:43
- В Горловке со «Стирола» увольняют всех работников. Завод режут «на металл»23:18
- Туман накроет всю Украину, - синоптик уточнила прогноз10:45
- Японцы придумали устройство для дистанционного управления собаками (ВИДЕО)10:30
- "Плохой сценарий, но другого нет", - в России самодовольно заявили о готовности "дать отпор" США 10:14
- Сценарии по Донбассу: Зачем России «выборы» в «Л-ДНР»10:00
- Ученые рассказали, как в будущем изменятся люди09:48
- Донбасс на пороге экологической катастрофы, – ООН09:30
- Оккупационные «власти ДНР» начали перерегистрацию бизнеса по законам РФ09:15
- Британка рассказала, каково иметь сразу четырех мужчин09:01
- Механизм запущен: в США готовятся "наказать" Россию "драконовскими" санкциями 08:52
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- Выборы, Донбасс и патриотизм17:32
- Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа17:24
- Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали15:54
- Медики назвали продукты, способные спровоцировать инсульт13:59
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности