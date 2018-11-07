"Плохой сценарий, но другого нет", - в России самодовольно заявили о готовности "дать отпор" США

07.11.2018 10:14

После того, как Путин объявил о начале гонки вооружений, в "империи" напряглись и начали суетливо готовиться дать отпор наступлению военных сил США.

Председатель Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" принялся рассказывать, как подготовить страну для неблагоприятного сценария нападения "недругов", передает "Диалог.UA".

Коротченко отметил, что РФ должна позаботиться об ответном ударе, который "поставит крест" на врагах "великой державы". Он добавил, что России нужно возобновить работы по восстановлению железнодорожного ракетного комплекса, который Америка "не сможет отследить никакими спутниками", чтобы "раз ударить" по Британии и "четыре" по США.

Коротченко вспомнил и о "грозном оружии" Путина торпеде "Посейдон", которая лишь своим существованием в России "остудит пыл американцев". Также он предложил "припугнуть" Вашингтон проведением совместных учений ядерных ракетных сил с Китаем. По словам Коротченко, РФ первой атаковать врага не станет, но в случае нападения сразу нанесет "мощный" ответный удар. "Плохой сценарий, но другого нет", - добавил он.





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Источник: www.dialog.ua