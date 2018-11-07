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В Перу рассказали о нападении одержимой куклы
По словам женщины, кукла избила её парня.
Перуанское телешоу рассказало о девушке по имени Берлиз, в доме которой находится одержимая кукла Дейзи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
По словам Берлиз, эта кукла была якобы чрезвычайно ревнива к ее бойфренду и однажды ночью она даже напала на него и избила, отчего у парня наутро были синяки по всему телу.
Берлиз живет в регионе Кальяо и она очень боится одержимой куклы, так как она и на нее нападала и однажды расцарапала ей все лицо.
Также девушка говорит, что эта кукла не только может двигаться сама по себе, но она еще и вызывает разные аномальные явления. Так однажды Берлиз услышала звуки, словно по ее дому бегает множество людей. Естественно, что при проверке никого чужого в доме не оказалось и никто из своих не бегал.
Другие аномальные явления заключались в том, что в доме стали раздаваться загадочные стуки.
Кукла Дейзи появилась в доме Берлиз несколько лет назад на праздник Рождества и это был подарок от ее матери. И сначала с куклой все было в порядке, пока в один из дней у нее на голове по непонятной причине вдруг выпали почти все волосы.
После этого Берлиз завернула куклу в пакет и положила лицом к стене, но ночью она вдруг проснулась и неожиданно увидела, что кукла смотрит прямо на нее, то есть она каким-то образом отвернулась от стены. После этого в доме Берлиз и начались все вышеперечисленные аномальные вещи.
"Однажды вечером свет в моей комнате вдруг погас, а Библия упала с телевизора на пол. От страха я заплакала, а потом захотела включить свет и в этот момент вокруг меня мелькнуло что-то темное как тень. Когда мой отец вбежал в комнату и включил свет, на моем лице оказалось несколько царапин", -рассказывает напуганная девушка.
На этом фото медиум проверяет куклу со специальным прибором. На видео ниже ближе к концу можно увидеть как кукле задают разные вопросы и она будто бы отвечает на них. Ее ответы принимает этот приборчик.
Потом стало еще хуже. Однажды утром Берлиз и ее бойфренд проснулись и по всему телу парня были синяки. Бойфренд сразу же расстался с девушкой, а Берлиз уверена, что это снова было нападение куклы Дейзи и в этот раз из-за ревности.
Потом тоже самое случилось с ее двоюродным братом, который ночевал в доме Берлиз. Он просто выскочил ночью из своей комнаты с криком, что на него кто-то напал.
Недавно Берлиз родила ребенка и она хочет поскорее избавиться от одержимой куклы, боясь, что та сделает плохие вещи ее младенцу. Однако она также боится ее выбрасывать или отдавать, поэтому пока кукла хранится в ее доме.
Берлиз также завела дома черную кошку, чтобы по совету медиума "компенсировать" отрицательную энергию куклы. Любопытно, что кошка обожает сидеть под стулом, на котором сидит кукла.
Теги: Донбасс, Перу, кукла, мистика
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