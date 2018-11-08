Расстрел студентов в США: умерло 12 человек, неизвестный с длинной бородой убивал людей без жалости

08.11.2018 18:05

Убийца сделал более 30 выстрелов. Свидетели смертельного инцидента рассказали, что стрелок был с длинной бородой в черной одежде. По внешнему виду он напоминал уроженца Ближнего Востока, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Трагедия произошла 8 ноября в баре Thousand Oaks в Калифорнии.

Преступник расстрелял 12 человек, среди погибших также шериф, охранник и кассир бара. Ранены более 12 посетителей. Как стало известно, в баре была вечеринка студентов колледжей, это традиционное мероприятие, проходящее здесь еженедельно.

Сначала стрелок стал забрасывать бар дымовыми шашками, а потом открыл стрельбу. После этого преступник стал убегать. Он был вскоре найден и застрелен при задержании. Имя нападавшего пока не называется. В полиции округа Вентура допускают, что произошедшее могло быть терактом.