Безобидный спор привел австралийца к мучительной смерти

09.11.2018 11:30

Парень съел слизняка и заразился мозговым червем.



Восемь лет назад в 2010 году Сэм Баллард (Sam Ballard) был самым обычным молодым австралийцем. Жизнерадостный парень обожал играть в регби и веселиться со своим сверстником Джимми Гальвином и другими друзьями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.



Однажды поздним вечером Сэм, Джимми и еще несколько парней и девушек сидели в доме Джимми и пили красное вино. И вдруг кто-то заметил ползущего по стене крупного слизня.



Парни начали шутить и вдруг разговор перешел на тему кто сможет съесть этого слизня живьем. Джимми Гальвин начал подначивать Сэма, сможет ли он это сделать. И пока другие еще обменивались шутками, Сэм взял слизняка и проглотил его.









Спустя некоторое время, когда Сэм уже и забыл про этот инцидент, у него стало ухудшаться здоровье. появилась слабость и сильные боли в ногах. Мать Сэма уже было решила, что сын унаследовал от отца рассеянный склероз, но в больнице врачи сказали, что дело не в склерозе.



Когда Сэму стало еще хуже, он не выдержал и рассказал матери о том, что незадолго до недомоганий съел живого слизняка. Мать отмахнулась от этого, сказав, что от такого не болеют. Однако потом врачи обнаружили в теле Сэма червя нематоду вида Angiostrongylus cantonensis.



Эти паразиты обитают в слизняках, улитках, креветках или лягушках, а основным его переносчиком являются крысы. Когда червь попадает в организм человека, то может поселиться в глазу или иных органах, но нередко его обнаруживают в мозгу, как у Сэма Балларда.



Червь вызывает заболевание под названием ангиостронгилез, при котором воспаляются оболочки мозга. У человека начинается тошнота, рвота, головные боли, боли в мышцах.



Чаще всего эту болезнь можно вылечить, но иногда она принимает очень тяжелые формы и несчастный Сэм попал именно на этот процент. Когда его состояние ухудшилось, он впал в кому и пробыл в ней больше года - 420 дней. А когда очнулся, то представлял собой лишь жалкое подобие того человека, каким был раньше.









Сэм оказался практически полностью парализованным и не мог даже самостоятельно есть. Его пришлось кормить через трубку. За ним требовался уход 24 часа в сутки 7 дней в неделю. При этом его семья уверяла, что Сэм все понимает и что болезнь не затронула его интеллект.









Когда Джимми Гальвин узнал о том, какая с его другом случилась страшная болезнь и что это произошло именно из-за слизняка, то он пришел в больницу к Сэму и извинился за свое поведение. Но Сэм так разнервничался, что у него началась истерика и он начал дергаться и кричать.



Болезнь мучила Сэма целых 8 лет и 2 ноября 2018 года он умер на больничной палате в окружении родителей и друзей.