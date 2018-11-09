"Нас разнесут, "Мертвая рука" бесполезна", - в российском Генштабе рассказали печальную правду о ядерной мощи РФ

09.11.2018 13:00

Комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом ВС РФ "Периметр", известный также как "Мертвая рука", не способен ни защитить Россию, ни нанести какой-либо урон вероятному противнику.

Правду о "ядерной мощи" РФ рассказал еженедельнику "Звезда" экс-начальник Генштаба ракетных войск стратегического назначения ВС РФ Виктор Есин, передает "Диалог.UA".

В последнее время президент РФ Владимир Путин все чаще "гремит" ядерными боеголовками, пытаясь напугать Запад. Его заявления о сокрушительной ядерной мощи РФ не имеют под собой никаких оснований, уверяет военный. Так, пресловутая "Мертвая рука", которая долгое время страшила мир, сегодня абсолютно бесполезна. Дело в том, что военные технологии Запада сейчас настолько развиты, а сеть американских систем ПВО настолько широка не только в США, но и Европе, что перехватить российские ракеты им не составит труда. "Мертвая рука", на модернизацию которой Кремль потратил огромные деньги, еще и не сможет выпустить достаточное количество ракет, чтобы нанести противнику хоть какой-то урон.

Так, со слов Есина, уже первым ответным ударом враг наверняка уничтожит все российские базы с ядерными ракетами. "Когда она ("Мертвая рука" - ред.) сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора", - сообщил Есин, констатировав, что уже сегодня РФ сильно технологически отстает в оборонной промышленности от США.

И в будущем каких-то продвижений в этом вопросе не предвидится, несмотря на то что в Оборонпром вливаются миллиарды. "Появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания", - заверил он. Примечательно, что ракеты США в ЕС в скором времени появятся в связи с выходом Вашингтона из совместного с РФ Договора о РСМД.

Источник: www.dialog.ua