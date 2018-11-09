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Паук с головой собаки: ученые показали уникального мутанта из тропического леса Эквадора - видео
Пауки живут на нашей планете около 400 миллионов лет и были еще до появления динозавров.
Паука-мутанта показал арахнолог Андреас Кей, передает "Диалог.UA". У этого вида пауков есть отличная от его "сородичей" голова – при первом рассмотрении она напоминает голову собаки. Снимки маленького мутанта распространил научный ресурс Science Alert. Это маленькое страшилище проживает в тропическом лесу Эквадора.
По размеру данный вид паука - не больше человеческого ногтя, это один из древнейших представителей живых организмов на Земле. Арахнолог уверяет, что паук с головой собаки не опасен. Его маленькие лапки не нанесут вреда даже небольшим насекомым. Кроме того, его тело не имеет желез с ядом.
Ученые подчеркивают, что яркая и вызывающая окраска - это своеобразная защита и средство для отпугивания хищников. Напомним, ученых потряс "безголовый цыпленок", бороздивший воды Антарктики. Также в Сети показали самую древнюю рыбу-хищницу, которая своих жертв разрывала в считанные секунды на куски.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, собака, паук, мутант
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