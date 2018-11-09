Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Паук с головой собаки: ученые показали уникального мутанта из тропического леса Эквадора - видео

09.11.2018 10:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Паук с головой собаки: ученые показали уникального мутанта из тропического леса Эквадора - видео

Пауки живут на нашей планете около 400 миллионов лет и были еще до появления динозавров.

Паука-мутанта показал арахнолог Андреас Кей, передает "Диалог.UA". У этого вида пауков есть отличная от его "сородичей" голова – при первом рассмотрении она напоминает голову собаки. Снимки маленького мутанта распространил научный ресурс Science Alert. Это маленькое страшилище проживает в тропическом лесу Эквадора. 

По размеру данный вид паука - не больше человеческого ногтя, это один из древнейших представителей живых организмов на Земле. Арахнолог уверяет, что паук с головой собаки не опасен. Его маленькие лапки не нанесут вреда даже небольшим насекомым. Кроме того, его тело не имеет желез с ядом. 

Ученые подчеркивают, что яркая и вызывающая окраска - это своеобразная защита и средство для отпугивания хищников. Напомним, ученых потряс "безголовый цыпленок", бороздивший воды Антарктики. Также в Сети показали самую древнюю рыбу-хищницу, которая своих жертв разрывала в считанные секунды на куски.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, собака, паук, мутант
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх