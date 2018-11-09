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Вооруженный бунт зеков в колонии: 27 трупов и спецназ
На территории колонии в Таджикистане произошел вооруженный бунт, в результате которого погибло много заключенных.
Соответствующую информацию подтвердили источники в силовых ведомствах региона.
Отмечается, что бунт совершил один из заключенных, которому удалось разоружить надзирателя.
Известно, что инцидент произошел на севере Таджикистана в колонии Худжанда. Один из заключенных, который является приверженцем террористической группировки «Исламское государство», разоружил охранника и открыл стрельбу.
Источники в силовых ведомствах отмечают, что заключенный начал стрелять по надзирателям, а в это время заключенными удалось захватить один из корпусов колонии.
На место инцидента прибыло подразделение спецназа, которому удалось подавить вооруженный бунт. На месте работают специалисты, которым предстоит установить причины ЧП в колонии.
Позже появилась информация о жертвах: источники уверяют, что в результате бунта погибли двое офицеров и 25 заключенных. Еще шестерых охранников с ранениями госпитализированы в медицинские учреждения.
Силовые ведомства региона были переведены на усиленный режим. Бойцы спецназа тщательно контролируют все выезды и въезды в Худжанд.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Таджикистан, труп, тюрьма, колония, бунт, спецназ
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