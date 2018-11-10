Разгадана тайна древних египтян-строителей

10.11.2018 22:03

Вопрос, как строились Великие египетские пирамиды, не давал покоя историкам и исследователям долгое время, пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com/news.



Однако совсем недавно научная экспедиция, которая занималась изучением древних надписей, сделанных тысячи лет назад, в копальнях древнего Египта, наткнулась на серьезное открытие.



Ученым открылась тайна, каким образом древние рабочие сооружали такие огромные монументы, как пирамиды. Совместная группа исследователей с Англии и Франции проводили раскопки в карьере Хатнуб, во время которых обнаружили грузовую рампу. Как потом выяснили, она была построена примерно в то же время, что и Пирамида Хеопса – около 4,5 тысяч лет.



Данное открытие может серьезно поменять представление уже известных теорий о том, каким образом древние рабочие строили такие огромные комплексы пирамид, подымая весящие несколько тонн каменные блоки. Кроме этого, ученые установили, что такой механизм как шкив был изобретен намного раньше, чем считалось.



Древняя рампа высечена в каменной породе и состоит с двух каменных лестниц с углублением под деревянные балки. Благодаря хорошо сохранившимся рисункам канав ученые смогли определить, каким образом она функционировала когда-то. Ученые пришли к выводу, чтобы поднять тяжелый каменный блок необходимо было участие двух групп рабочих бригад: первая бригада с помощью канатов и системы шкивов тянула сверху, а вторая бригада тянула блок с помощью каната, но снизу. В отчете исследователей указано, что эта примитивная система очень эффективна в использовании и что, скорее всего, с помощью этой технологии могла быть построена и Пирамида Хеопса.



Данный тип рампы ранее встречали при раскопках «древней Греции», где ее часто применяли около первого тысячелетия до н.э. но находка в Египте свидетельствует о том, что эту технологию изобрели задолго до греков