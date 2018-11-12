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Кремль сделал первые выводы встречи Путина и Трампа в Париже
В Кремле считают, что лидерам США и России необходимо обсудить судьбу договора о РСМД
Определенных договоренностей о встрече Трампа и Путина на саммите G20 в Буэнос-Айресе до сих пор нет, отметил Дмитрий Песков.
Из-за промедления в подготовке встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина происходит рост дефицита доверия между Вашингтоном и Москвой.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил Интерфакс поздно вчером в воскресенье, 11 ноября, передает Корреспондент.
"Дефицит только растет день ото дня", – сказал Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1.
По его словам, это выражается и в военных маневрах и в других темах.
"Европейцы обеспокоены ситуацией с ракетами малой и средней дальности. Мы обеспокоены. Какова будет судьба дальше этого документа (Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД), не понятно. А главное, что будет дальше с этими ракетами во всем мире, тоже не понятно. Поэтому нужно садиться разговаривать", – добавил Песков.
Говоря о возможности встречи Путина и Трампа на саммите "большой двадцатки" в Аргентине, пресс-секретарь президента РФ отметил, что каких-либо определенных договоренностей пока нет.
"Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег. Возможно, они будут меняться и у нас, поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет", – сказал Песков.
По его словам, в Москве обратили внимание на информацию в аргентинских источниках о том, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток.
"Поэтому пока не знаем, как это коррелируется с такими прожектами", – добавил Песков.
Ранее планировалась встреча Трампа и Путина в Париже на годовщине окончания Первой мировой войны, однако переговоры отменили из-за плотного графика лидера США. Тем не менее, накануне Путин сказал, что ему якобы удалось пообщаться с Трампом в Париже.
В то же время пресс-секретарь российского президента сообщил, что главы государств поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в столице Франции, но возможности пообщаться не было.
Президенты США и России должны провести личную встречу в конце ноября на саммите G20 в Буэнос-Айресе, заявлял Дмитрий Песков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Париж, встреча, Дональд Трамп
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